Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης επιχείρηση διάσωσης μεταναστών μετά από ναυάγιο που σημειώθηκε βορειοανατολικά της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάρπαντα Καρδαμύλων όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν προσάραξε σε δύσβατη βραχώδη ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες και έπειτα από έρευνα που διεξήχθη δια θαλάσσης με τρία πλωτά και με 1 ελικόπτερο του Λιμενικού, διασώθηκαν 14 άτομα.

Παράλληλα, τρεις μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί.

Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στη βάρκα.

Νωρίτερα είχαν βρεθεί τρεις μετανάστες στη Χίο, οι οποίοι ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις Αρχές για την ύπαρξη των υπολοίπων.

Το Λιμενικό και η ΕΛΑΣ συνεχίζουν τις έρευνες και στη στεριά για τυχόν άτομα που μπορεί να έχουν διασκορπιστεί.

Πηγή: skai.gr

