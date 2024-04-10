Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης επιχείρηση διάσωσης μεταναστών μετά από ναυάγιο που σημειώθηκε βορειοανατολικά της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάρπαντα Καρδαμύλων όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν προσάραξε σε δύσβατη βραχώδη ακτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες και έπειτα από έρευνα που διεξήχθη δια θαλάσσης με τρία πλωτά και με 1 ελικόπτερο του Λιμενικού, διασώθηκαν 14 άτομα.
Παράλληλα, τρεις μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί.
Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στη βάρκα.
Νωρίτερα είχαν βρεθεί τρεις μετανάστες στη Χίο, οι οποίοι ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις Αρχές για την ύπαρξη των υπολοίπων.
Το Λιμενικό και η ΕΛΑΣ συνεχίζουν τις έρευνες και στη στεριά για τυχόν άτομα που μπορεί να έχουν διασκορπιστεί.
