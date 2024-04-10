Περιστατικό ξυλοδαρμού τριών μαθητών γυμνασίου από συμμαθητές τους καταγγέλθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, σε αυλή σχολείου των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη. Για εμπλοκή στο επεισόδιο συνελήφθησαν πέντε μαθητές, 13 και 14 ετών, και με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Από την Αστυνομία ερευνώνται τυχόν ποινικές ευθύνες των εκπαιδευτικών του σχολείου, καθώς το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα θύματα, μαθητές της Α' Γυμνασίου, για άγνωστη αιτία, δέχθηκαν επίθεση από μαθητές της Β' Γυμνασίου. Δεν χρειάστηκε πάντως να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

