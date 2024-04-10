Σύμη: Μεθυσμένος κλείδωσε γυναίκα σε μπαρ και επιχείρησε να τη βιάσει

Για απόπειρα βιασμού κατηγορείται αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής που συνελήφθη στη Σύμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», όλα συνέβησαν χθες τα ξημερώματα, οπότε και ο αλλοδαπός έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, φέρεται να επιχείρησε να βιάσει την ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία του νησιού και ο αλλοδαπός συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.