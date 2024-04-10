Με υψηλό ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε, τη Δευτέρα 8 Απριλίου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του vouchers.gov.gr, όπως ανακοινώθηκε.

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά, από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Στόχος είναι η άμεση τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και η ενίσχυση μεταξύ άλλων, των ορεινών περιοχών της χώρας, στην κατεύθυνση ισόρροπης διάχυσης των επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε σε 972.893. Από αυτές το 78,2% αφορά δικαιούχους που θα συμμετέχουν στην κλήρωση για επιδότηση 200 ευρώ, το 3% αφορούν περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία από 67% και άνω που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για να λάβουν διπλάσιο ποσό δηλαδή 400€ ώστε να καλυφθεί η ανάγκη συνοδού ατόμου, και το 18,8% αφορά ευάλωτες ομάδες: έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης και πολίτες άγαμους ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για να λάβουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 300€.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και έχουν υποβάλει οριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2022.

Επόμενο στάδιο

Όσοι δικαιούχοι επιλεγούν μετά από κλήρωση, θα μπορούν να εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία. Η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων αναμένονται εντός του β΄ δεκαπενθήμερου του Απριλίου και πριν από το Πάσχα. Επομένως, όσοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν κατά την αίτηση.

Η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην διεύρυνση του εσωτερικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με αναμενόμενο ευκρινές αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Επιπρόσθετα επεσήμανε το ισχυρό κοινωνικό πρόσημο του νέου προγράμματος με τη σημαντική στήριξη των δικαιούχων, την αύξηση του κριτηρίου για το εισόδημα, την ένταξη νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, για να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών πιο απλή και φιλική σε όλους τους τομείς. Με το Υπουργείο Τουρισμού έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία για την ομάλη υλοποίηση του προγράμματος “Τουρισμός για όλους”, ώστε οι πολίτες να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες εύκολα και άκοπα, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες».

