Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη 20χρονος οδηγός

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν επ' αυτοφώρω σήμερα τα ξημερώματα, μετά από καταδίωξη, ένα 20χρονο οδηγό ΙΧ αυτοκίνητου, που προχώρησε σε πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από την υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για επικίνδυνη οδήγηση, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, απείθεια και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν το όχημα του 20χρονου και επιχείρησαν να το ελέγξουν. Με χρήση ηχητικών και φωτεινών μέσων κάλεσαν τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του, ωστόσο ο 20χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και άρχισε να παραβιάζει διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, κινούμενος σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, προβαίνοντας σε πολλαπλές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αστυνομικοί συνεργείου ελέγχων οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα επί της οδού Σταδίου, επιχείρησαν με σήμα τους να ανακόψουν την πορεία του οχήματος, όμως ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να τους παρασύρει.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, καθ' όλη τη διάρκεια της καταδίωξης ο 20χρονος, επιτηρούνταν από τα υπηρεσιακά οχήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με άλλο όχημα ή πεζό, ενώ παράλληλα καλούνταν διαρκώς να ακινητοποιήσει το όχημα.

Τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. επί της οδού Αθηνάς.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ στο πλαίσιο του τροχονομικού ελέγχου, του βεβαιώθηκαν οι τροχονομικές παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών κ.ά. και του επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Επιπλέον, το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

