Εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις απάτης που έγιναν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Μέτα από σχετική έρευνα της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών συνελήφθησαν οκτώ άντρες και μία γυναίκα, που μαζί με άγνωστους συνεργούς τους είχαν συστήσει/ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με στόχο τη συστηματική εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών και την απόσπαση χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Οι συλληφθέντες τηλεφωνούσαν σε εταιρείες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα παριστάνοντας τον λογιστή ή τον υποψήφιο αγοραστή/πελάτη και με διάφορα τεχνάσματα αποσπούσαν τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών τους (όνομα χρήστη, κωδικός εισόδου, κωδικοί ΟΤPs). Στη συνέχεια, μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων που είχαν «στρατολογήσει» έναντι χρηματικής αμοιβής.Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν από τους παθόντες το χρηματικό ποσό των 305.789 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές, οι συνολικά 16 περιπτώσεις απάτης έγιναν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα:

* 7 στην Αττική,

* 3 στη Θεσσαλονίκη και

* από μία σε Γρεβενά, Έβρο, Εύβοια, Κεφαλονιά, Φλώρινα και Χανιά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και 15 άτομα, δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των άγνωστων μελών της οργάνωσης, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: skai.gr

