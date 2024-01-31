Για ένα ακόμα ναυάγιο με δύο νεκρούς και έναν αγνοούμενο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 29 προς 30 Ιανουαρίου ενημέρωσε αργά χθες το βράδυ το Λιμενικό Σώμα.

Το ναυάγιο συνέβη στην περιοχή του Παληού στο Μανταμάδο βορειοανατολικά της Λέσβου. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με ριπές ανέμου έως και εννέα μποφόρ, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί από τη θάλασσα.

Από ξηράς χθες το πρωί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς δυο σοροί καθώς και 57 συνολικά αλλοδαποί που είχαν καταφύγει στους γύρω λόφους αμέσως μετά την άφιξή τους. Επέβαιναν σε πλαστική βάρκα, με την οποία είχαν ξεκινήσει από τα Μικρασιατικά τουρκικά παράλια. Κατά δήλωση ενός εκ των διασωθέντων, ένας από τους επιβαίνοντες έπεσε στη θάλασσα όταν η βάρκα προσέκρουσε στην βραχώδη ακτή και έκτοτε αγνοείται.

Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε χώρο καραντίνας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης.

