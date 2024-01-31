Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στην Αθήνα – Οι δρόμοι που είναι στο κόκκινο 

Μποτιλιαρίσματα σε πολλούς δρόμους αυτή την ώρα - Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού.  

κινηση

Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ιδιαιτέρα βεβαρημένοι είναι αυτή την ώρα πολλοί βασικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας. 

Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται: 

  • Στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών
  • Περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
  • Και στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισιάς, ανάμεσα σε Πανόρμου και Χαλάνδρι
  • Στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς Μεσογείων
  • Ανοδικό άξονα Αρδητού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
  • Στην Παραλιακή προς Πειραιά 

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση Κίνηση τώρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark