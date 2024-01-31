Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης
Ιδιαιτέρα βεβαρημένοι είναι αυτή την ώρα πολλοί βασικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας.
Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται:
- Στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών
- Περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
- Και στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισιάς, ανάμεσα σε Πανόρμου και Χαλάνδρι
- Στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς Μεσογείων
- Ανοδικό άξονα Αρδητού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
- Στην Παραλιακή προς Πειραιά
Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού.
Πηγή: skai.gr
