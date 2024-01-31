Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ιδιαιτέρα βεβαρημένοι είναι αυτή την ώρα πολλοί βασικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας.

Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται:

Στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών

Περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό

Και στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισιάς, ανάμεσα σε Πανόρμου και Χαλάνδρι

Στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς Μεσογείων

Ανοδικό άξονα Αρδητού - Βασιλέως Κωνσταντίνου

Στην Παραλιακή προς Πειραιά

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.