«Μου πέταξε οινόπνευμα μέσα στο στόμα και επάνω στα ρούχα μου και μου είπε πως θα με κάψει». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε χθες στο δικαστήριο μια 35χρονη γυναίκα τη βία που έζησε στα χέρια του συντρόφου της, για μια ακόμη φορά.

Σύμφωνα με το gegonota.news, πρόκειται για ένα ζευγάρι που πηγαίνει συχνά στο Αυτόφωρο, καθώς καταγγέλλουν συνέχεια ο ένας τον άλλον. Την περασμένη Δευτέρα σημειώθηκε ακόμη ένα επεισόδιο, με την 35χρονη να καταγγέλλει πως ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε και την έβρισε μπροστά στο 6,5 χρονών παιδί τους.

«Μπήκε μέσα στο σπίτι , αγνοεί ότι έχω κάνει εναντίον του ασφαλιστικά , παραβιάζει τους όρους της αναστολής. Με παρακολουθεί και κρύβεται στην αποθήκη του σπιτιού μου, με παρακολουθεί στη δουλειά. Μπήκε στο σπίτι και άρχισε να με βρίζει χυδαία. Ξέρει πως έχω κάνει επέμβαση στη μέση και άρχισε να με χτυπάει, να μου ρίχνει οινόπνευμα στα ρούχα και στο στόμα φωνάζοντας πως θα μου βάλει φωτιά. Τον φοβάμαι, είναι επικίνδυνος», ειπε στους δικαστές και όλες τις κατηγοριες αρνήθηκε ο πρωην σύντροφός της, υποστηρίζοντας πως όλα είναι ψέματα γιατί θέλει να τον κλείσει φυλακή.

Ο ίδιος υποστήριξε πως τον τελευταίο καιρό βρίσκονται σε διαδικασία επανασύνδεσης και αρνήθηκε πως «μπούκαρε» στο σπίτι της, υποστηρίζοντας πως τις τελευταίες ημέρες μένει σε αυτό… παρότι γνωρίζει πως η 35χρονη διατηρεί άλλη σχέση.

Το δικαστήριο δεν τον πίστεψε και η εισαγγελέας πρότεινε να εκτίσει μέρος της ποινής. Καταδικάστηκε σε 11 μήνες μήνες φυλάκιση με την υποχρέωση να εκτίσει τους τρεις.

