«Ο Έντι Ράμα χρησιμοποιεί την Δικαιοσύνη σαν Δούρειο Ίππο. Η νέα Δικαιοσύνη αναβάλλει τις δίκες ορκωμοσίας» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο γιος του προφυλακισμένου εδω και επτά μήνες εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη, Πέτρος.

Η δίκη του Φρέντη Μπελέρη αναβλήθηκε για τις 19 Δεκεμβρίου καθώς δεν εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο τρίτος μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του.

Ο γιος του Φρέντη Μπελέρη, δήλωσε ότι υπάρχουν πληροφορίες οτι τον τρίτο μάρτυρα τον κρατά η αστυνομία

Τόνισε μάλιστα οτι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα σε πρόσφατες δηλώσεις του, προδίκαζε το αποτέλεσμα ενώ έφτασε σε σημείο να απειλεί, υποστηρίζοντας πως «ό,τι και να του πει όλη την Ευρώπη γι' αυτη την υπόθεση, δεν πρόκειται να κανει πίσω».

Πηγή: skai.gr

