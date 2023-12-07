Τα προληπτικά μέτρα απέδωσαν σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εχτες ημέρα μνήμης του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου καθώς οι αστυνομικοί προέβησαν σε 163 προσαγωγές και 30 συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, αυξημένη ήταν η συμμετοχή χθες στην Αθήνα, σε σχέση με περασμένες χρονιές, σε συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου. Ενδεικτικά χθες συμμετείχαν περίπου 9.000 άτομα.

Στη Θεσσαλονίκη η συμμετοχή ήταν μειωμένη κατά το ήμισυ περίπου.

Στην Αθήνα έγιναν 128 προσαγωγές και 14 συλλήψεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη 35 προσαγωγές και 16 συλλήψεις. Σύνολο 163 προσαγωγές και 30 συλλήψεις.

Αντίστοιχα πέρσι (2022) είχαμε 54 προσαγωγές και 9 συλλήψεις.

Όσον αφορά στις υλικές ζημιές, αυτές ήταν περιορισμένες και μεμονωμένες.



Πηγή: skai.gr

