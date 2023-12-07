Βολιώτης φοιτητής έγραψε τραγούδι και δημιούργησε video με τεχνητή νοημοσύνη

Ένας φοιτητής από το Βόλο θέλησε να δημιουργήσει το δικό του τραγούδι με μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση, με ραπ ρυθμό, αλλά και δική του παραγωγή, ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου, καθώς και εικόνας, που έχει «ντύσει» το video clip, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Λαμβάνοντας ερεθίσματα από όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στη χώρα, από τις καταστροφικές πυρκαγιές μέχρι τις φονικές πλημμύρες, αλλά και από όσα βιώνει ο ίδιος και οι κοντινοί του άνθρωποι δημιούργησε ένα διαφορετικό τραγούδι στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον πρώτο λόγο.

