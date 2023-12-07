Στην ανάκληση Kinder Bueno Eggs από την αγορά, λόγω μη αναγραφής αλλεργιογόνου συστατικού, προχωρά ο ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Φορέα, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς καταναλωτή, προέβη σε έλεγχο του τροφίμου «Kinder Bueno Eggs» των 80g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση Lidl Hellas όπου διαπιστώθηκε η μη αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο είναι αλλεργιογόνο καθώς περιέχει γλουτένη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι η Lidl Hellas έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα καταστήματά της και στην ιστοσελίδα της.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που είναι αλλεργικοί στη γλουτένη και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

