Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικού όρου αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή και οι κατηγορούμενοι από τον χώρο της ακροδεξιάς που είχαν συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη σε επεισόδια στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι.

Σε όλους τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ο όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ανά τακτά διαστήματα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που κρίθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, είναι και ο 27χρονος που καταγράφηκε, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, να πετά υγρό από μπιτόνι σε βαγόνι στο οποίο υπήρχαν άνθρωποι, φωνάζοντας "κάψτε τους".

Ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε αθώος στον δικαστικό λειτουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με οργανωμένες πολιτικές ομάδες ή κόμματα και ότι έχει συλληφθεί μία φορά στο παρελθόν σε ηλικία 18 ετών, για ρίψη καπνογόνου. Έδωσε την δική του εξήγηση για το στιγμιότυπο που καταγράφηκε στο βίντεο, ενώ τόνισε πως ουδέποτε φώναξε ο ίδιος την φράση "κάψτε τους!".

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούμενος είπε πως την επίμαχη στιγμή στον σταθμό στο Μοναστηράκι, όπου βρισκόταν με έναν φίλο του έτοιμοι να επιβιβαστούν, άκουσε με την άφιξη του συρμού φωνές και σπασίματα. Έτσι απομακρύνθηκε από τον συρμό και φόρεσε το κράνος που κρατούσε στο χέρι για να προστατευθεί, καθώς είδε άτομα με μαύρα ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα να φωνάζουν "θα σας σκοτώσουμε φασίστες" και να κινούνται επιθετικά προς το μέρος τους πετώντας πέτρες και άλλα.

Σύμφωνα με τον 27χρονο, οι επιτιθέμενοι "άνοιξαν πυροσβεστήρες, οι οποίοι μάλιστα είχαν και χημικά δακρυγόνα" και έγινε αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Τότε, όπως φέρεται να είπε "είδα στο φυλάκιο του σταθμάρχη στην αποβάθρα ότι υπήρχε ένα μπιτόνι γεμάτο με το νερό που αποβάλλονταν από το κλιματιστικό. Το μόνο που σκέφτηκα τότε ήταν να ρίξω αμέσως το νερό μέσα στο βαγόνι, προκειμένου να κάτσει το νέφος από τους πυροσβεστήρες, να σβήσει ο καπνός, αλλά και να απομακρύνω από εμένα τους επιτιθέμενους βρέχοντας τους. Όλα αυτά συνέβησαν πάρα πολύ γρήγορα και όλο το περιστατικό δεν κράτησε παρά πάνω από τρία λεπτά, το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εκείνη τη στιγμή το βαγόνι είχε αδειάσει από τον υπόλοιπο κόσμο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

