Καθιστική διαμαρτυρία μεταναστών στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ

Δυνάμεις της αστυνομίας συγκεντρώθηκαν έξω από το ΚΥΤ Καρά Τεπέ για αποφυγή επεισοδίων

Καρά Τεπέ

Νέα διαμαρτυρία πραγματοποίησαν Αφρικανοί μετανάστες μπροστά στην είσοδο του ΚΥΤ Καρά Τεπέ τη Δευτέρα για το θέμα της καταγραφής υπηκοότητάς στους , στο ΚΥΤ. Οι ίδιοι δηλώνουν υπήκοοι Ερυθραίας ενώ καταγράφονται ως υπήκοοι Αιθιοπίας. Λόγω τους εμφύλιου πολέμου στην Ερυθραία  αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για το αίτημα ασύλου τους η δήλωσή τους ως υπήκοοι  Ερυθραίας.

Δυνάμεις της αστυνομίας συγκεντρώθηκαν έξω από το ΚΥΤ Καρά Τεπέ για αποφυγή επεισοδίων. Η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική με συμμετοχή περίπου 100 ατόμων.

Πηγή: aeolos.tv

