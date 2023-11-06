Νέα διαμαρτυρία πραγματοποίησαν Αφρικανοί μετανάστες μπροστά στην είσοδο του ΚΥΤ Καρά Τεπέ τη Δευτέρα για το θέμα της καταγραφής υπηκοότητάς στους , στο ΚΥΤ. Οι ίδιοι δηλώνουν υπήκοοι Ερυθραίας ενώ καταγράφονται ως υπήκοοι Αιθιοπίας. Λόγω τους εμφύλιου πολέμου στην Ερυθραία αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για το αίτημα ασύλου τους η δήλωσή τους ως υπήκοοι Ερυθραίας.

Δυνάμεις της αστυνομίας συγκεντρώθηκαν έξω από το ΚΥΤ Καρά Τεπέ για αποφυγή επεισοδίων. Η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική με συμμετοχή περίπου 100 ατόμων.

