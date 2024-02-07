Ανυποχώρητοι οι αγρότες και στην Εύβοια- Τι ζητούν και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις τους

Ανυποχώρητοι όσον αφορά τα αιτήματά τους είναι και οι αγρότες στην Εύβοια, συναποφασίζοντας κατά την σύσκεψη στη Λάρισα, κλιμάκωση των κινητοποιήσεις τους με ταυτόχρονους αποκλεισμούς εθνικών οδών και τελωνείων από σήμερα.

Παράλληλα ετοιμάζονται να φτάσουν μέχρι και στην Αθήνα με τα τρακτέρ προκειμένου να δώσουν «το παρών» στις δράσεις διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα.

Μεταξύ άλλων ζητούν αφορολογητό αγροτικό πετρέλαιο η κιλοβατώρα του ρεύματος να στοιχίζει 7 λεπτά, να επιδοτούνται εφόδια και ζωοτροφές, να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και να γίνουν ξανά διαπραγματεύσεις, να αποζημειωθούν στο 100% και να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα στα προϊόντα.

Επιπρόσθετα απαιτούν να σταματήσουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις.

Αγροτικοί Σύλλογοι του νησιού θα συμμετέχουν στο Πανευβοϊκό Αγροτικό Συλλαλητήριο, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, που θα κορυφωθεί με συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Χαλκίδα.

Οι αγρότες της Εύβοιας όπως και της υπόλοιπης Ελλάδας διεκδικούν:

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Ουσιαστικές αποζημιώσεις στο 100% για φυσικές καταστροφές

Αφορολόγητο πετρέλαιο για τα μηχανήματα μας.

Φθηνά λιπάσματα και ζωοτροφές- μελισσοτροφές.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας.

Να ελεγχθούν οι Ελληνοποιήσεις με ψήφιση αυστηρών κανόνων ελέγχου.

Να περιοριστεί το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω κλιματικής αλλαγής, αυξημένης τιμής πετρελαίου και μελισσοτροφων με μόνιμη στήριξη.

Άρση και εκλογίκευση των πυροσβεστικών διατάξεων για τους μελισσοκόμους.

Ένταξη των μελισσοκόμων στην ΚΑΠ, επιδότηση επικονίασης.

Αναμόρφωση του ΕΛΓΑ για ολική αποζημίωση από καταστροφές.

ΔΕΗ Μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας στα 0.07 λεπτά.

Να δοθούν Άμεσα η υπόλοιπες Αποζημιώσεις της κακοκαιρίας (Θάλειας) στους πληγέντες.

Μέτρα κατά των ελληνοποιησεων του μελιού και των άλλων να αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Να ανακληθούν οι περικοπές στις επιδοτήσεις και το Πρασίνισμα, πλήρης ένταξη όλων των μελισσοκόμων στη χρηματοδότηση.

Άμεσα αντιδιαβρωτικές – αντιπλημμυρικές εργασίες στις πληγείσες περιοχές.

Καθορισμός κρατικών αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους από τα έργα κατασκευής Αιολικών Πάρκων και άλλων ΑΠΕΥπογειοποίηση όλων των γραμμών Μέσης Τάσης από ανεμογεννήτριες, για την αποφυγή πυρκαγιών.

Όχι άλλες ΑΠΕ στην υπερκορεσμένη Εύβοια.

Συμμετέχουν οι αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί:

Αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Αγροτικός σύλλογος Τριάδας

Αγροτικός σύλλογος Χαλκίδας

Αγροτικός σύλλογος Πολιτικών

Αγροτικός σύλλογος Ψαχνών

Αγροτικός συνεταιρισμός Καθενών

Αγροτικός συνεταιρισμός Νέας Αρτάκης

Μελισσοκομικός σύλλογος β.ευβοίας

Μελισσοκομικος σύλλογος Καρύστου Δημήτρης Ρίγας

Αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος Νότιας Καρυστίας

Μελισσοκομικός συνεταιρισμός Ιστιαίας

Αγροτικός συνεταιρισμός Ταξιάχη

Αγροτοκτηνοτροφικός συνεταιρισμός ο Αγγελής Γοβιός

Αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος Διρφύων Μεσσαπίων

Παράλληλα, αύριο αγρότες από όλο το νησί θα βγουν στους δρόμους των πλατειών των χωριών τους για να διαμαρτυρηθούν.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση από τους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους και Συνεταιρισμους Εύβοιας, οι αγρότες δίνουν αγώνα για την επιβίωση, για μείνουν στα χωράφια, στις καλλιέργειες και στα ζωντανά τους.

Η ανακοίνωση

Συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι

Αυτές τις μέρες απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα, ακόμα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι αγρότες είμαστε στους δρόμους για την επιβίωση μας.

Είμαστε όλοι μετέωροι για το τι θα κάνουμε φέτος με τα χωράφια μας, με τα ζωντανά μας. Βλέπουμε ότι η υπόθεση δε βγαίνει, το κόστος παραγωγής τεράστιο, οι ζωοτροφές πανάκριβες, τα έξοδα μεγαλώνουν από παντού, η τιμή πώλησης των προϊόντων μας εξευτελιστική. Δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, μέσα στη βροχή, στο χιόνι, στο λιοπύρι και δεν ξέρουμε τι λογαριασμός θα γίνει στο τέλος. Τα αποτελέσματα της πολιτικής των κυβερνήσεων τα νιώθουμε κάθε μέρα στο πετσί μας.

Πρέπει τώρα να παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για όλους μας, όχι καραμέλες και μπανανόφλουδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ζητήματα που έχουν προκύψει αλλά και τα αιτήματά τους γνωστοποίησαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την κεντρική και Βόρεια Εύβοια στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύση Σταμενίτη.

Τα αιτήματα

Λύση για την δεκαετή απαγόρευση βοσκής. Ενίσχυση κτηνοτρόφων με ζωοτροφές.

Να δοθεί μελισσοτροφή σε μελισσοκόμους. Άμεσα μέτρα στήριξης.

Να αποζημιωθούν όπως οι Θεσσαλοί για Elia – Daniel. Οι αιτήσεις τους απορρίπτονται, ενώ ήταν δέσμευση του πρωθυπουργού.

Κατασκευή αγροτικών και δασικών δρόμων.

Αναπλήρωση χαμένων εισοδημάτων ελαιοπαραγωγών λόγω φετινής ακαρπίας

Να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί για τα δέντρα που κάηκαν το 21.

Πλημμυρική θωράκιση των ποταμών και καθαρισμός σουδών.Αποζημίωση μηχανημάτων από Θάλεια. Εάν δεν δοθεί μέχρι Αύγουστο, θα χαθεί.

Η πλευρά της κυβέρνησης

Ο Υφυπουργός δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούν από την φωτιά και έπειτα.

Όσον αφορά τις ζωοτροφές μεσοβδόμαδα θα συναντηθεί με Χρ. Τριαντόπουλο και θα του θέσει το ζήτημα ενώ τόνισε πως στα μέσα Φεβρουαρίου θα δοθούν προκαταβολές για τα ελαιόδεντρα.

Επισήμανε ακόμη τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Tα μέτρα στήριξης

Eπιστροφή του Ειδικού Φόρους Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανακοίνωσε – μεταξύ άλλων – ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» πριν τέσσερις ημέρες.

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανακοίνωσε έξι μέτρα για τους αγρότες και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

– Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024. Το μέτρο της επιστροφής του ΕΦΚ είχε ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση και για τα έτη 2022 και 2023.

– Η ΔΕΗ αποφάσισε και θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων).

– Ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ. ΣτηνΘεσσαλία οι ΟΕΒ θα καταργηθούν και θα ενταχθούν οι σχετικές δραστηριότητες στον νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των ΟΕΒ της Θεσσαλίας (8 εκ. ευρώ). Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα υπόλοιπα (76 εκ.) χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος.

– Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους των αγροτών, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία, μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξεως τουλάχιστον του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία. Για τον σκοπό αυτό θα προτεραιοποιήσει και θα επιδοτήσει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία που θα διατίθενται αποκλειστικά στις κατηγορίες αυτές αγροτών με τη μορφή μακρόχρονιων διμερών συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα διμερή αυτά συμβόλαια, ανάλογα εκείνων που γίνονται με την βιομηχανία, θα υλοποιηθούν εντός διετίας από την εφαρμογή του μέτρου.

– Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται άμεσα από 3MW σε 6MW ο «κλειδωμένος» ηλεκτρικό χώρος διαθέσιμος κατά προτεραιότητα στους αγρότες ανά υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ (6MW Χ 225 υποσταθμοί στη χώρα = 1350MW), ενώ αυξάνεται και το επιτρεπόμενο όριο για ΦΒ των αγροτών με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον «κλειδωμένο» χώρο από 10kW σε 50kW.

– Πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη Χώρα. Μέσα από διαγωνισμούς θα επιλέξουμε ώριμα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα είναι έτοιμα εντός διετίας. Η ενέργεια που θα προμηθευόμαστε από τα έργα αυτά θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών μας, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, των ΔΕΥΑ αλλά και, εδώ θέλω να σταθώ, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Μέσα από το Πρόγραμμα Απόλλων δηλαδή, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική, και μόνιμη, ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος που εμποδίζει την εκπλήρωση της καίριας αποστολής τους αλλά και ανακόπτει την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες σε όλη τη χώρα, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ικανοποιηθούν ουσιαστικά τα αιτήματά τους, μη έχοντας πρόθεση συμβιβασμού με ενδεχόμενες «μέσες λύσεις».

Πηγή: skai.gr

