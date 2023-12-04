Μισθωτοί περιπτέρων: Ξαφνικός θάνατος το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

«Ξαφνικό θάνατο», χαρακτήρισε τις προωθούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ο Θεόδωρος Μάλλιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων.



«Στον τρόπο που μας προσδιορίσατε φορολογικά, με το μέσο όρο ΚΑΔ, έχετε συμπεριλάβει και το λιανικό εμπόριο ερωτικού περιεχομένου, sex shop. Αστειευόμενος, με μαύρο χιούμορ, να πω ότι πραγματικά θα μας χρειαστεί να ταιριάξουμε με τα sex shop, γιατί αν αυτό θα συνεχιστεί και δεν το αλλάξετε, θα χρειαστούμε τα ερωτικά τους βοηθήματα», είπε ο κ. Μάλλιος. «Δεν γίνεται με μικτό, όπως στα τσιγάρα, που είναι 4% ο μέσος όρος μας, με τις κάρτες κινητής στο 0,80%, με τα εισιτήρια στο 3%, να μας φορολογείτε με 5%. Δηλαδή να βγάζουμε 3% και εσείς να μας παίρνετε 5%. 'Αραγε υπάρχει δικαστήριο, ευρωπαϊκό ή ελληνικό, που δεν θα δεχθεί μια τέτοια προσφυγή;», είπε ο κ. Μάλλιος.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, αναφέρθηκε και στην υποχρέωση εγκατάστασης POS στα περίπτερα.

Όπως σημείωσε, το 80% του τζίρου στα περίπτερα δεν έχει φοροαποφυγή, γιατί προέρχεται από τα προϊόντα μεγάλων καπνοβιομηχανιών ή από μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

«Στο υπόλοιπο 20%; Βεβαίως παραδεχόμαστε, ότι φοροδιαφεύγουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε με κάποιο τρόπο. Όσο για το μαχητό, εμείς οι περιπτεράδες, όπως ξέρετε, είμαστε εκτεθειμένοι στα πεζοδρόμια και σε διάφορους άλλους χώρους, όπου γίνονται δημόσια έργα κοινής ωφέλειας και πάει λέγοντας. Πως θα το αποδείξουμε αυτό; Θα μας στείλετε και εμάς λοιπόν τον έφορο - μπαμπούλα;», είπε ο κ. Μάλλιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

