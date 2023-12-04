Πέθανε ο πρέσβης επί τιμή Χρήστος Ζαχαράκις

Το Υπουργείο Εξωτερικών θρηνεί την απώλεια του Πρέσβεως ε.τ. Χρήστου Ζαχαράκι, ενός εξαίρετου διπλωμάτη, ο οποίος υπηρέτησε την Ελλάδα από θέσεις ευθύνης.

Ο Χρήστος Ζαχαράκις εισήλθε στη Διπλωματική Υπηρεσία το 1964. Υπηρέτησε στη Νέα Υόρκη, την Κοπεγχάγη, στο Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης και ως Γενικός

Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια.

Διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία, την Ουάσιγκτων και το Λονδίνο, υπηρέτησε ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και χρημάτισε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Το διάστημα 1999-2004 διετέλεσε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζουν βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Πηγή: skai.gr

