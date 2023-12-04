Κωνσταντοπούλου για νέο φορολογικό: Η κυβέρνηση έχει απέναντι όλους τους φορείς

«Η εγκαθίδρυση τεκμηρίων αντιστρατεύεται τον πυρήνα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Είναι μια βαθιά αντιδημοκρατική, αντιδραστική πράξη ενοχοποίησης της κοινωνίας», υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης πλειάδας φορέων που είχαν κληθεί να καταθέσουν την άποψή τους για τις προωθούμενες ρυθμίσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιμένει στις διατάξεις, αν και έχει απέναντι της όλους τους εκπροσώπους των φορέων, ακόμη και αυτούς που πρόσκεινται στη ΝΔ.

«Το πόσο σκοτεινός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργείτε αποκαλύπτεται από τη διάταξη θεσμοθέτησης του καταδοτισμού, της ρουφιανιάς. Καταγγελίες που αμείβονται με έκπτωση από φορολογία. Αυτού του είδους οι εντελώς διαστροφικές συλλήψεις, δείχνουν τελικά από ποια βάθη ποιας ιστορίας, αντλείτε τα παραδείγματα με τα οποία πολιτεύεστε και επιχειρείτε να νομοθετείτε», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε: «Οι αντιδράσεις της κοινωνίας είναι εκείνες οι οποίες και καθορίσουν, αν αυτός ο τρομακτικός αναχρονισμός, καταδοτισμός, και αναδρομή στα μαύρα κατάστιχα της ιστορίας, θα επικρατήσει. Η Πλεύση Ελευθερίας πιστεύει και αγωνίζεται ότι αυτά κάποτε θα στηλιτευθούν. Εγώ και η Πλεύση Ελευθερίας θα είμαστε εδώ. Να δούμε αν θα είστε εσείς…».

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, λέγοντας πως «αυτή τη στιγμή, πολλοί άνθρωποι είναι προ του διλήμματος, αν θα βγουν εντελώς από το επάγγελμα ή αν θα συνεχίσουν να πασχίζουν. Γενικά, η άσκηση της οικονομικής σας πολιτικής, κ. Θεοχάρη, μιας και είστε από 14ετίας τουλάχιστον στα πράγματα τα οικονομικά, με θέσεις επιτελικές, θα αναλάβετε καμία ευθύνη επιτέλους; Ο κ. Χατζηδάκης που είναι υπουργός πρωτοκλασάτος, από το 2004, θα αναλάβει καμία ευθύνη επιτέλους; Εσείς δεν κάνατε τίποτα στραβά; Η οικονομία θα λειτουργούσε τέλεια και σας έφταιξαν οι αγωνιζόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες; Οι περιπτερούχοι, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι φυσιοθεραπευτές; Αυτοί στ΄αλήθεια σας έφταιξαν;».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα επιμείνει να «ονειδίζει» τους κλάδους που διαμαρτύρονται. «Τους κουνάτε το δάχτυλο και αποτυγχάνετε να λύσετε τα προβλήματα. Η Πλεύση θα είναι στο πλευρό όλων όσων αγωνίζονται για αξιοπρέπεια. Μην παριστάνετε ότι διώκετε τους φοροφυγάδες. Δεν υπερασπίζεστε κανέναν. Οι πυροσβέστες επιχειρούν με ληγμένες στολές. Οι εργαζόμενοι στα τρένα αναγκάστηκαν να κάνουν ξανά και ξανά διαβήματα, λέγοντας ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο δυστύχημα - και έγινε: ήρθε το δυστύχημα στα Τέμπη. Έχετε πληροφορηθεί πόσοι δικηγόροι κατέθεσαν τις ταυτότητές τους; Πόσοι αυτοκτόνησαν; Πώς τολμάτε να λοιδορείτε τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν το ψωμί τους; Πώς υπολογίζετε τα εισοδήματα με 14 μισθούς; Δεν γνωρίζετε ότι οι αυτοπασχολούμενοι πασχίζουν και δεν μπορούν να βγάλουν τα έξοδα του μήνα; Δεν γνωρίζετε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι προπληρώνουν τον φόρο; Ότι πασχίζουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές; Δεν γνωρίζετε ότι έχουν κριθεί αντισυνταγματικές αυτές οι προσεγγίσεις που κάνετε, όταν κρίθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου;», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρθηκε και στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη. «Ξέρετε ότι αν είμαι μέσα θα γίνει διερεύνηση, όπως έγινε για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν είμαι μέσα, δεν πρόκειται να σας αφήσω να κάνετε τα γνωστά σας κόλπα. Γι΄αυτό προσπαθείτε να με βγάλετε από την επιτροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

