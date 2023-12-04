Αχαΐα: Αγνοείται απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. – Στις έρευνες η 6η ΕΜΑΚ Πάτρας

H ομάδα Κυνοφιλικής έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας με τον σκύλο «Τζόρνταν», μεταβαίνουν στην περιοχή της Ερυμάνθειας Αχαΐας.

Η ομάδα συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό 61χρονου που εξαφανίστηκε χθες το απόγευμα Κυριακή από το σπίτι του στο Αίγιο. Μάλιστα, εκτός από τον σκύλο «Τζόρνταν» στις έρευνες συμμετέχει και drone της Πυροσβεστικής.

Έφυγε από το σπίτι του από το Αίγιο με σκοπό να μεταβεί σε τοπικό φαρμακείο έχοντας μαζί του το κινητό τηλέφωνο και μετεβει με το ιχ μάρκας mercedes χρώματος μαύρο. Το τελευταίο στίγμα από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, το οποίο έχει απενεργοποιηθεί πιθανόν λόγω εκφόρτισης της μπαταρίας ,κατεγράφη 10:50 στις 4 Δεκεμβρίου από την κεραία Ερυμάνθεια. Η δήλωση εξαφάνισης του έγινε στην ΑΤ Αιγιαλείας από τη σύζυγο του σήμερα το πρωί.

Πηγή: dete.gr

