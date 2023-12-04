Παραγωγοί λαϊκών αγορών: Είμαστε αγρότες, δεν είμαστε έμποροι

«Για πρώτη φορά ο αγροτικός τομέας θα φορολογηθεί, ανάλογα με τις πωλήσεις που κάνει», ανέφερε, για το φορολογικό νομοσχέδιο, ο Βασίλης Μακρίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης.

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Μακρίδης δήλωσε την αντίθεση του κλάδου του στις προωθούμενες διατάξεις που εισάγουν τεκμαρτό εισόδημα για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών.

«Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αγροτικό ΚΑΔ, για να ξεχωρίζουν οι αγρότες παραγωγοί στις λαϊκές αγορές από τους εμπόρους. Αν πάμε σε τεκμαρτό, τι θα γίνει με τον φόρο επιτηδεύματος; Σήμερα, η κυβέρνηση απαλλάσσει τους επαγγελματίες αγρότες. Πλέον, επειδή θα χαρακτηριστώ έμπορος, θα πρέπει να πληρώσω το 50% του τέλους επιτηδεύματος», είπε ο κ. Μακρίδης και κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει «τι θα γίνει με τις ενισχύσεις που λαμβάνει ο κλάδος, που συναπαρτίζεται από αγρότες που πουλάνε την παραγωγή τους λιανικώς και όχι χονδρικώς και δεν είναι έμποροι».

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, επικαλέστηκε πληροφορίες βάσει των οποίων είναι οι επαγγελματίες που ήγειραν θέμα ότι συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, η φορολογική αντιμετώπιση των αγροτών παραγωγών που πουλάνε στις λαϊκές αγορές.

«Η λαϊκή αγορά είναι θεσμός που βοηθάει τον Έλληνα καταναλωτή να ζήσει στη στιγμή αυτή της ακρίβειας. Οι λαϊκές αγορές είναι το καταφύγιο του παραγωγού», δήλωσε ο κ. Μακρίδης και πρόσθεσε ότι η πλειονότητα των παραγωγών στις λαϊκές αγορές είναι μικροκαλλιεργητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.