Η Αθήνα αλλάζει και η ιστορική πλατεία της Ομόνοιας έχει μπει σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης σε μια προσπάθεια να ξαναβρεί τη χαμένη αίγλη της, αφήνοντας πίσω την εικόνα υποβάθμισης και εγκατάλειψης που είχε στο παρελθόν. Στην αναβάθμιση της Ομόνοιας καθοριστικό ρόλο παίζει και η ανακατασκευή του θρυλικού πολυκαταστήματος Μινιόν, που θα ολοκληρωθεί την 'Ανοιξη του 2024 και θα δώσει ξανά πνοή σε αυτό το κομμάτι της Αθήνας.

Η εντυπωσιακή φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου την προηγούμενη εβδομάδα με τρία χρώματα (πορτοκαλί, που ήταν το σήμα κατατεθέν του Μινιόν, πράσινο της ελιάς και λευκό), εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, έφερε στο κέντρο της πόλης αέρα από μια άλλη εποχή.

Οι παλαιότεροι ανέτρεξαν σε αναμνήσεις παιδικών χρόνων από το πάλαι ποτέ στολίδι της πρωτεύουσας και οι νεότεροι θαύμασαν το κτήριο που ήταν για χρόνια εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο.

Η γέννηση ενός θρύλου

Η ιστορία του Μινιόν ξεκίνησε το 1934 όταν ο Γιάννης Γεωργακάς με τον 'Αγγελο Σεραφειμίδη άνοιξαν το περίπτερο με το όνομα «Μινιόν». Το 1944 ο Γ. Γεωργακάς ανακαλύπτει το κτήριο στην οδό Πατησίων, το οποίο και αγοράζει σταδιακά, με σκοπό να το μετατρέψει σε πολυκατάστημα και να στεγάσει εκεί την επιχείρησή του.

Από τη δεκαετία του 1950, το Μινιόν εξελίσσεται σταδιακά στο πολυκατάστημα με 120.000 είδη και 1.000 άτομα προσωπικό, ενώ η κερδοφορία του αγγίζει το 1 δισ. δραχμές.

Το Μινιόν πρωτοπόρο για την εποχή του, λάνσαρε τις ετήσιες εκπτώσεις, έβαλε καθορισμένες τιμές στα προϊόντα, καταργώντας τα παζάρια, καθιέρωσε τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο και αργότερα στην τηλεόραση, τοποθέτησε κυλιόμενες σκάλες, έβαλε κλιματισμό, έκανε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθιέρωσε τη λίστα αγορών και τη λίστα γάμου, δημιούργησε σχολές πωλητών και στελεχών και σεμινάρια προσωπικού, λειτούργησε εστιατόριο καφετέρια-μπαρ στους ορόφους του, καθιέρωσε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πωλούσε αυτοκίνητα, προχώρησε σε αποκλειστική συνεργασία με την The Walt Disney World και έφερε από το Ορλάντο τις αυθεντικές στολές Disney και τέλος έφερε «Αγιο Βασίλη» για να μοιράζει δώρα στα παιδιά και να αποτελέσει το μέρος που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Η αναγέννηση από τις στάχτες του 20 χρόνια μετά

Τα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου 1980, το πολυκατάστημα καταστρέφεται ολοσχερώς από εμπρησμό.

Το 1983 με δάνεια αποκαθίστανται πλήρως οι ζημιές στο κτήριο και το κατάστημα επαναλειτουργεί, όμως λόγω χρεών κρατικοποιείται.

Το 1991 ύστερα από προκήρυξη διαγωνισμού, ο Γ. Γεωργακάς αγοράζει πάλι το Μινιόν από το κράτος. Το 1998 το «ΜΙΝΙΟΝ» κλείνει οριστικά και το ακίνητο περνάει στα χέρια της Elmec Sports της οικογενείας Φάις. Μετά την πώληση της Elmec στον όμιλο Folli Follie, το κατάστημα περνάει στην Folli Follie Holdings S.A. Η εταιρεία αρχικά επιχείρησε να νοικιάσει το κτίριο στο υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά μετά την αποτυχία του εγχειρήματος το 2012, άρχισε να προετοιμάζεται ώστε να το μετατρέψει σε κατάστημα, μια διαδικασία που σταμάτησε το 2018 όταν αποκαλύφθηκαν οι εικονικές πωλήσεις και τα ανύπαρκτα κέρδη του ομίλου. Η αξία του κτιρίου υπολογίστηκε το 2019 σε 25 εκατ. ευρώ.

Το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο για 20 χρόνια, ουσιαστικά κενό και είχε καλυφθεί εξωτερικά με ένα έργο ζωγραφικής.

Το 2021 το κτίριο του Μινιόν βγήκε σε διαγωνισμό, στον οποίο πλειοδότησε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand με προσφορά που ξεπέρασε τα 25 εκατ. ευρώ.

Αυτή τη φορά, το ιστορικό πολυκατάστημα το οποίο είχε μείνει ένα εγκαταλειμμένο κουφάρι για περίπου δύο δεκαετίες, δεν θα γίνει το «μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα» αλλά θα αποτελέσει έναν νέο ζωοδότη για την ευρύτερη περιοχή που είχε παρακμάσει.

Ο σχεδιασμός της Dimand προβλέπει τη μετατροπή του σε κτήριο μικτών χρήσεων (καταστήματα, γραφεία και διαμερίσματα) με πιστοποίηση LEED Gold.

Το ακίνητο, συνολικής επιφανείας 18.500 τ.μ. αποτελείται από τα κτήρια Α (4.500 τ.μ.) και ΒΓΔΕ (14.000 τ.μ.) και περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Σατωβριάνδου, Δώρου και Βερανζέρου. Από το -1 έως τον 2ο όροφο των κτηρίων ΒΓΔΕ θα κατασκευαστούν εμπορικά καταστήματα συνολικής επιφάνειας 6.100 τ.μ. και από τον 3ο όροφο μέχρι τον 7ο όροφο προβλέπεται η δημιουργία γραφειακών χώρων (συνολικής επιφάνειας 7.700 τ.μ.

Σημειώνεται ότι τα κτήρια ΒΓΔΕ θα ολοκληρωθούν σε περίπου ένα χρόνο.

Στο κτήριο Α, το -1 και το ισόγειο προορίζονται για εμπορικές χρήσεις ενώ στους υπόλοιπους ορόφους θα δημιουργηθούν περίπου 30 διαμερίσματα και πέντε μεζονέτες 50-125 τ.μ.

Οι κατοικίες θα καταλαμβάνουν περίπου 3.500 τ.μ. Η ανάπτυξη του κτηρίου Α θα ξεκινήσει εντός του 2024, με στόχο να ολοκληρωθεί σε δύο έτη. Η Dimand εκτιμά ότι η συνολική ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) του έργου κατά την ολοκλήρωσή του θα ανέλθει σε περίπου 50 εκατ. ευρώ.

