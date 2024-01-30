Μια δράση για την τουριστική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών διοργανώνει στους Δελφούς ημερίδα ενημέρωσης για τις νέες τάσεις στον τουρισμό με σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στηρίζει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού και διοργανώνει το 1ο συνέδριο με τίτλο «Τουρισμός & Ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα», στους Δελφούς, το οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν στη Στερεά Ελλάδα και να αναδείξει περαιτέρω την ιστορία, τον φυσικό πλούτο και την παράδοσή της.

Στην ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα Καραμανλής, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό κέντρο των Δελφών, θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι θα αναλύσουν τις δυνατότητες που μπορούν να εκμεταλλευτούν τόσο οι Δελφοί όσο και η ευρύτερη περιοχή, από τη Λιβαδειά μέχρι την Άμφισσα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται οι: Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής στο Υπουργείο Τουρισμού, Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας, ΠΟΞ, Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα των χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, για τον λόγο αυτό στο συνέδριο θα μιλήσουν εκπρόσωποι εταιρειών, όπως η Google, η Mindhaus, η Sleed, η HotelBrain κα.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν στις νέες τάσεις στην τουριστική ανάπτυξη, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Κρατήστε την ημερομηνία:

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Ευρωπαϊκό και Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Πηγή: skai.gr

