Ένταλμα σύλληψης για έναν 45χρονο ομογενή από το Ουζμπεκιστάν για σχέσεις με την Greek Mafia εξέδωσε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο 45χρονος, τον οποίο αναζητά η αστυνομία, φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βοιωτία.

Oι αρχές εκτιμούν ότι ο ύποπτος για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Για την δολοφονία Σκαφτούρου έχουν ήδη προφυλακιστεί οι δυο βασικοί κατηγορούμενοι που φέρονται να συμμετείχαν σε τρεις δολοφονίες μελών της Greek Mafia, ενώ ο τρίτος συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.



