ΑΠΘ: Στις 5 Φεβρουαρίου ξεκινάει η διαδικασία για την εκλογή νέου πρύτανη

Την ερχόμενη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκλογή του νέου πρύτανη, καθώς, με σχετική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, δόθηκε, με μεγάλη καθυστέρηση, λύση για να ξεπεραστεί το κενό νόμου που είχε αφήσει στον αέρα τις πρυτανικές αρχές και την ευρύτερη λειτουργία του πανεπιστημίου.

Υπενθυμίζεται το κώλυμα είχε προκύψει επειδή ο προσωρινός μεταβατικός πρύτανης μέχρι την εκλογή του νέου, Απόστολος Αποστολίδης, είναι ταυτόχρονα και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και σύμφωνα με τον νόμο Κεραμέως 4957/2022, λόγω ασυμβίβαστου, δεν μπορούσε να συγκαλέσει συνεδρίαση για την εκλογή του νέου πρύτανη.

Η υπουργική απόφαση Πιερρακάκη διευκρινίζει ότι την αρμοδιότητα αυτή αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος της Συγκλήτου, εν προκειμένω ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης.

Υποψήφιοι πρυτάνεις του ΑΠΘ είναι ο πρώην Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Χαράλαμπος Φείδας, ο οποίος έχει συμφωνήσει να παραιτηθεί μετά από δύο χρόνια από τη θέση του πρύτανη για να αναλάβει ο πρώην κοσμήτορας της Γεωπονικής Σχολής Απόστολος Αποστολίδης, ο πρώην αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Ευστράτιος Στυλιανίδης και ο πρώην πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Στυλιανίδης έχει καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ κατά του προσυμφωνηθέντος διαχωρισμού της νέας θητείας του πρύτανη σε δύο συν δύο χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τους κ.κ. Χαράλαμπο Φείδα και Απόστολο Αποστολίδη.

Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει η Σύγκλητος του ΑΠΘ και την Πέμπτη να κατατεθούν οι υποψηφιότητες για τη θέση του πρύτανη.

Η διαδικασία

Η διαδικασία εκλογής του νέου πρύτανη του ΑΠΘ θα διαρκέσει τρεις μέρες, στις 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου. Όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης θα αξιολογήσουν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Πρύτανης. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Εάν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Εάν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν, οπότε και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

