Εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη σε όχημα υπαλλήλου της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο.

Από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη γειτονιά κοντά στο σπίτι του υπαλλήλου της πρεσβείας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι αρχές αναφέρουν ότι διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την επίθεση για την οποία δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση προηγουμένως όπως και εκείνη τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τότε, την ευθύνη είχε αναλάβει αντιεξουσιαστική ομάδα η οποία κατηγορούσε την ελληνική κυβέρνηση για διάφορα ζητήματα ανάμεσά τους και το μεταναστευτικό.



