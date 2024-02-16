Η Σύνοδος Πρυτάνεων ενημέρωσε, με σχετική ανακοίνωση, για την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσίου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Η Σύνοδος τονίζει πως «συνεχίζει να υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και θεωρεί ότι οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή πρέπει να γίνεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον που υπαγορεύεται από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».

Για την ίδρυση των μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θεωρεί πως είναι αναγκαία «η ύπαρξη ενός σαφούς και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου και η συνδρομή επιστημονικών, κοινωνικών και χωροταξικών όρων. Εφόσον λειτουργήσουν, πρέπει να διασφαλιστεί μια σειρά από αυστηρές εγγυήσεις με σκοπό την αναβάθμιση συνολικά της ποιότητας των σπουδών».

Τέλος, «δηλώνει σθεναρά ότι το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να εκφράζει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας και υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και του ανθρώπινου δυναμικού».

Αναλυτικά:

Σήμερα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων με θέμα το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσίου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Η Σύνοδος διαπιστώνει με ισχυρή πλειοψηφία ότι το νομοσχέδιο επιφέρει μια κρίσιμη μεταβολή στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, ιδίως των περιφερειακών, τα οποία κρίνεται ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχυθούν. Μια τόσο σοβαρή αλλαγή απαιτεί διαβούλευση με άνεση χρόνου.

Σχετικά με τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν την ενίσχυση των δημοσίων Πανεπιστημίων, η Σύνοδος εκτιμά ότι αξιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέρος των προτάσεών της. Χρειάζεται ωστόσο να γίνουν περισσότερα βήματα για την ουσιαστική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων. Είναι αναγκαία η θέσπιση ενός σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας που να περιορίζει τη γραφειοκρατία και να απλοποιεί τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Σχετικά με τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων, η Σύνοδος συνεχίζει να υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και θεωρεί ότι οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή πρέπει να γίνεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον που υπαγορεύεται από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, για την ίδρυσή τους είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός σαφούς και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου και η συνδρομή επιστημονικών, κοινωνικών και χωροταξικών όρων. Εφόσον λειτουργήσουν, πρέπει να διασφαλιστεί μια σειρά από αυστηρές εγγυήσεις με σκοπό την αναβάθμιση συνολικά της ποιότητας των σπουδών.

Τέλος, η Σύνοδος δηλώνει σθεναρά ότι το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να εκφράζει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας και υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και του ανθρώπινου δυναμικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.