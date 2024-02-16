Πυροσβεστική: Συλλήψεις σε Ηλεία και Αρκαδία καθώς και επιβολή προστίμων

Συνελήφθη σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Άστρους, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών, στην Τ.Κ. Πλατάνα, του δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Αρκαδία. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύψους 500€.

Επίσης, συνελήφθη σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε υπολείμματα καλλιεργειών, στην Τ.Κ. Αρβανίτη του Πύργου Ηλείας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύψους 500€.

Παράλληλα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 500€, χθες, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου σε ημεδαπή, η οποία δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, μετά από καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών, στην Τ.Κ. Βροχίτσας, του δήμου Πύργου Ηλείας καθώς και σε ημεδαπό, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, μετά από καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών, στη θέση “Ράχη” του δήμου Ζαχάρως στον Πύργο Ηλείας.

