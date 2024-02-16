Σε νέο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου Ε65 προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον πρωθυπουργό με έναν πρωτότυπο τρόπο, ένα αναμμένο φαναράκι.

Οι αγρότες προχώρησαν σε αυτή τη συμβολική κίνηση, η οποία γίνεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στο σημείο για ακόμα μια φορά είναι παρατεταγμένα τρακτέρ.

