Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος 23χρονος για ληστεία μετά φόνου με θύμα 89χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 23χρονος που κατηγορείται μαζί με τον 27χρονο αδελφό του, ότι σκότωσαν 89χρονη, όταν πήγαν να τη ληστέψουν, τον Σεπτέμβριο του 2022, στο σπίτι της, στην Κερασιά Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των δύο κατηγορούμενων αδελφών είχε εκδοθεί ένταλμα για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη ο 23χρονος, ενώ ο 27χρονος αναζητείται.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο κεφάλι, χωρίς όμως να προσδιορίζεται εάν αυτά προκλήθηκαν από χτυπήματα ή από πτώση στο έδαφος. Πιθανολογείται δε, ότι ο θάνατός της προήλθε από ανακοπή.

Aπολογούμενος, ο 23χρονος (ημεδαπός) αρνήθηκε το νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων, ενώ φέρεται να είπε ότι ο αδελφός του ήταν εκείνος που ακινητοποίησε την παθούσα και της έφραξε το στόμα με τα χέρια. Η λεία τους, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν ένα δαχτυλίδι και μία χρυσή αλυσίδα.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί του νεαρού κατηγορούμενου δεν έπεισαν, ωστόσο, εισαγγελέα και ανακρίτρια, που ομόφωνα τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.