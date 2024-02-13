Στην εξειδίκευση των μέτρων ανακούφισης των αγροτών για το ρεύμα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα κυβερνητικά μέτρα κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Πρόγραμμα χαμηλών τιμών για το αγροτικό ρεύμα με τη μορφή διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων και ρύθμιση οφειλών για κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές με εξόφληση σε μια δεκαετία και μηδενικό επιτόκιο.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε το ΥΠΕΕ:



1. Με έναρξη τιμολόγησης από την 1η Απριλίου ξεκινά πρόγραμμα χαμηλών τιμών για το αγροτικό ρεύμα με τη μορφή διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων.



Το πρόγραμμα δύνανται να προσφέρουν όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος και σ’ αυτό δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος. Οι όροι του προγράμματος έχουν ως εξής:



Εκτιμήσεις τιμών: Για τα πρώτα 2 έτη με έναρξη τιμολόγησης την 1η.4.2024 οι τιμές είναι σταθερές και διαμορφώνονται (κατά μέγιστο) ως εξής:

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα

Οι τιμές αυτές αφορούν στο σύνολο της κατανάλωσης των συγκεκριμένων παροχών.



Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των συγκεκριμένων παροχών η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα.



Για την υπόλοιπη κατανάλωση (τα 2/3) οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος δεν έχουν κάποια δέσμευση και δύνανται να την προμηθεύονται ελεύθερα από την αγορά (ελευθέρως από τον ίδιο η άλλο πάροχο). Τα σχετικά συμβόλαια είναι σταθερά με ενιαία ρήτρα αποχώρησης ύψους 70 ευρώ.



Οι πάροχοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν όρους σύνδεσης για τα συγκεκριμένα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αυτό αντικαθιστά το πρόγραμμα μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων για τα συνεργατικά σχήματα και τη συμβολαιακή γεωργία που είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



2. Οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με εξόφληση σε μια δεκαετία και μηδενικό επιτόκιο. Το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος αναλαμβάνει η πολιτεία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 2+8 χρόνια

Νωρίτερα, φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για τα επόμενα 2+8 χρόνια ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής μπλόκων, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά

Η πρόταση, που εξασφαλίζει πολύ χαμηλές τιμές στο αγροτικό ρεύμα, εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει την KW στα 2 πρώτα χρόνια κάτω από τα 10 λεπτά για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή είναι συνεπείς και κάτω από τα 11 λεπτά για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τα χρέη τους.

Για τα επόμενα 8 χρόνια για το ένα τρίτο της κατανάλωσης η εκτιμώμενη τιμή θα είναι ενιαία στα 9 λεπτά, επιτρέποντας έτσι σε όλους τους αγρότες να κάνουν τον προγραμματισμό τους σε βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αυτή η κίνηση της κυβέρνησης, που έρχεται σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τη μείωση του αγροτικού ρεύματος, θα χρηματοδοτηθεί πρωτίστως από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.