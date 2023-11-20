Μέτωπα φωτιάς σε Χανιά και Αστερούσια - Βίντεο και φωτογραφίες

Ταυτόχρονες εστίες φωτιάς έχουν εκδηλωθεί στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει σπεύσει επιχειρώντας για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Μία φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή του Χάρακα προς τους Παρανύμφους και η δεύτερη και πάλι στην περιοχή του Χάρακα, αλλά προς τις Στέρνες.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά και στην περιοχή Λιβάδα στα Χανιά. Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 οχήματα της υπηρεσίας με 40 υπαλλήλους.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά και την παράταση που είχε δοθεί, η αντιπυρική περίοδος στην Κρήτη έληξε στις 15 Νοεμβρίου και πολλοί είναι εκείνοι που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη καύση. Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εφιστούν την προσοχή σε όλους, επισημαίνοντας ότι οι καύσεις για τα ξερόχορτα και τα υπολείμματα των καλλιεργειών μπορούν να αποδειχθούν πολύ επικίνδυνες για το ξέσπασμα μεγάλης πυρκαγιάς.

