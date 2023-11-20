Σε ένα στα τέσσερα νοικοκυριά της ΕΕ μεγαλώνει τουλάχιστον ένα παιδί, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat του 2022, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού (20 Νοεμβρίου).

Στην ΕΕ υπάρχουν σχεδόν 200 εκατομμύρια ιδιωτικά νοικοκυριά, και στο 24,3% εξ'αυτών ζουν παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του 2022.

Ειδικότερα, το 12,1% των νοικοκυριών στην ΕΕ περιλαμβάνει ένα παιδί , το 9,3% δύο παιδιά και μόνο στο 3% των νοικοκυριών της ΕΕ έχει 3 παιδιά ή περισσότερα.

Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 6,9% μεταξύ 2012 και 2022, ωστόσο την ίδια περίοδο το ποσοστό των νοικοκυριών που περιλάμβαναν τουλάχιστον ένα παιδί μειώθηκε κατά 2,4%.

Τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκαν στη Σλοβακία (33,9%), την Ιρλανδία (32,2%) και την Κύπρο (30,6%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στη Φινλανδία (18,4%), τη Γερμανία (20,1%) και την Ολλανδία (21,8%).

Μεταξύ των νοικοκυριών με παιδιά στην ΕΕ, σχεδόν τα μισά είχαν μόνο ένα παιδί (49,5%) το 2022, ενώ δύο παιδιά είχε το 38,1% των νοικοκυριών και τρία ή περισσότερα παιδιά το 12,4%.

Τα νοικοκυριά με ένα παιδί είναι τα πιο διαδεδομένα μεταξύ των νοικοκυριών με παιδιά σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Ολλανδία, όπου τα νοικοκυριά με δύο παιδιά έχουν το υψηλότερο ποσοστό (42%).

Σύμφωνα με τη Eurostat, μεταξύ των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα, περίπου το 48% περιλαμβάνει ένα παιδί, το 35% δύο παιδιά και το 17% τρία παιδιά.

Μόνο ένα παιδί περιλαμβάνουν πάνω από τα μισά νοικοκυριά στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ουγγαρία.

Τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά είναι το λιγότερο συνηθισμένο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το ποσοστό τους μεταξύ όλων των νοικοκυριών με παιδιά κυμαινόταν από 22,3% στην Ιρλανδία, 21,2% στη Σουηδία και 19,0% στη Φινλανδία, έως 6,3% στην Πορτογαλία, 6,5% στη Βουλγαρία και 7,4% στην Ιταλία.

