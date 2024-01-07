Μεσολόγγι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου – Προσήχθη ο άνθρωπος που τον είδε τελευταίος

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό 31χρονου στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Τις έρευνες της ομάδας 25 ατόμων συνδράμουν στελέχη της 6ης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο Τζόρνταν.

Την εξαφάνιση του 31χρονου από το Μεσολόγγι δήλωσε η οικογένειά του στην Ελληνική Αστυνομία προχθές το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγνοούμενος διαμένει στο εξωτερικό και είχε έρθει για τις διακοπές των γιορτών.

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης ζήτησε από γνωστό του να τον μεταφέρει οδικώς στην περιοχή κοντά στα ΤΕΙ, που είναι αγροτική, προκειμένου να κυνηγήσει.

Μαζί του είχε και το κυνηγετικό του όπλο. Από εκείνη την ώρα δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις των παλιών ΤΕΙ, όπου έδωσε για τελευταία φορά σήμα το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 50χρονος που τον είδε για τελευταία φορά και τον μετέφερε στις εγκαταστάσεις των ΤΕΙ έχει προσαχθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου και εξετάζεται από τις αρχές.

