Δυτική Μακεδονία: Σε ποιους δρόμους είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

Στα Γρεβενά, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Γρεβενών-Σαμαρίνας, από το 12ο χλμ έως το 54ο χλμ, στην επαρχιακή οδό Γρεβενών-Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 12ο χλμ έως το 50ο χλμ και στην επαρχιακή οδό Γρεβενών-Ζιάκα-Περιβολίου, από το 12ο χλμ έως το 45ο χλμ. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.

Στην Καστοριά, χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται με τα οχήματά τους από το 18ο χλμ έως το 28ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), και από το από το 38ο χλμ έως το 48ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς- Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης). Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού, Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, καθώς και στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Στη Φλώρινα, απαραίτητη είναι η χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ έως το 30ο χλμ, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) Νίκης-Φλώρινας, καθώς και στο υπόλοιπο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δίκτυο της Κοζάνης στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, καθώς και σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Για τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας, τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας, υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας hellenicpolice.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

