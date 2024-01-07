Κανονικά θα πραγματοποιούνται μετά τις 17:30 το απόγευμα τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, μετά από άρση του απαγορευτικού απόπλου.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού δεν εκτελούνται προς το παρόν τα δρομολόγια από τα υδροπτέρυγα.

Επίσης, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια, καθώς σύμφωνα με την ημερολογιακή εγγραφή των πλοιάρχων, οι καιρικές συνθήκες κρίνονται ακόμα δυσμενείς.

Κλειστή είναι η γραμμή Καβάλα-Πρίνος, ενώ μετά τις 3 το απόγευμα θα εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το Ρίο-Αντίρριο.

Κλειστές προς το παρόν παραμένουν οι γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

