Μεσολόγγι: Αγωνία για 31χρονο κυνηγό που αγνοείται από την Πέμπτη

Κορυφώνεται στο Μεσολόγγι η αγωνία για τον 31χρονο Μπάμπη Κούτσικο, τον άνδρα που αγνοείται από προχθές Πέμπτη 4 Ιανουαρίου το βράδυ, έχοντας πάει για κυνήγι και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Η μητέρα του δήλωσε την εξαφάνιση καθώς μάλιστα σίγησε και το τηλέφωνο του, με το τελευταίο σήμα που εξέπεμψε να είναι στον Άγιο Θωμά, στην περιοχή τρία Δέντρα, πλησίον του ΤΕΙ.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του. Μάλιστα, συμμετέχουν και άνδρες της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και όχημα της ΠΥ Μεσολογγίου.

Στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου έχει προσαχθεί 50χρονος ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να είδε τον αγνοούμενο.

Παράλληλα, οι οικείοι του απευθύνουν έκκληση μέσω και των κοινωνικών δικτύων σε όποιον πιθανώς γνωρίζει οτιδήποτε να ενημερώσει.

Η ανάρτηση της αδελφής του

«Από την Πέμπτη το βράδυ αγνοείται ο αδερφός Μπάμπης Κούτσικος. Τελευταίο σήμα που έδωσε το κινητό του είναι στον Άγιο Θωμά στην περιοχή τρία Δέντρα . Είμαστε σίγουροι ότι κάτι του έχει συμβεί. Οπότε παρακαλώ όποιος τον ξέρει ή δεν τον ξέρει αλλά θέλει να βοηθήσει ας πάει προς τα εκεί και να ψάξει. Είναι ήδη εκεί κάποια συγγενικά πρόσωπα και κάποια στιγμή θα πάει και η αστυνομία. Παρακαλώ κοινοποιήστε τη δημοσίευση», αναφέρει η αδελφή του 31χρονου σε ανάρτησή της.

