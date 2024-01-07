Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Νεοφύτου στην Χαλκίδα.

Το όχημα που διακρίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το eviathema.gr, λίγα λεπτά μετά τις 15:00, τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της οδού Νεοφύτου.

Ο οδηγός του χάνει τον έλεγχο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σταθμευμένα οχήματα και έπειτα να ανατραπεί στην μέση του δρόμου και να τραυματιστεί ελαφριά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας για την καταγραφή του ατυχήματος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο την ώρα του ατυχήματος:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.