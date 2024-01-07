Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην Χαλκίδα - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Χαλκίδα

τροχαίο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Νεοφύτου στην Χαλκίδα.

Το όχημα που διακρίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το eviathema.gr, λίγα λεπτά μετά τις 15:00, τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της οδού Νεοφύτου.

Ο οδηγός του χάνει τον έλεγχο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σταθμευμένα οχήματα και έπειτα να ανατραπεί στην μέση του δρόμου και να τραυματιστεί ελαφριά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας για την καταγραφή του ατυχήματος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο την ώρα του ατυχήματος:

Πηγή: eviathema.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Χαλκίδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark