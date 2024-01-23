Επακούμβηση δύο πλοίων στο λιμάνι του Λαυρίου

Ελαφριά πρόσκρουση αναμεσά στο εμπορικό πλοίο AKPITAΣ σημαίας Κύπρου κατά τη διαδικασία απόπλου του με το κρουαζιερόπλοιο CELESTYAL DISCOVERY σημαίας Μάλτας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι του Λαυρίου ενώ στη συνέχεια υπήρξε εμπλοκή της αγκύρας του εμπορικού με το κρουαζιερόπλοιο AEGEAN ODYSSEY σημαίας Παναμά.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά προς παροχή βοήθειας εάν χρειαστεί, ενώ μόλις ξημερώσει αναμένεται να γίνουν προσπάθειες απεμπλοκής των αγκυρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.