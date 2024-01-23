Κρίσεις πυράρχων, αντιπυράρχων και επιπυραγών του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνεχίστηκαν οι κρίσεις και οι κάτωθι 18 πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του αρχιπυράρχου, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Αμανατίδης Ιωάννης

2. Παπαθανασίου Αθανάσιος

3. Τιάγκος Παναγιώτης

4. Λουκάκης Ιωάννης

5. Μπαθρέλλος Παναγιώτης

6. Ψαρρός Κωνσταντίνος

7. Σαράφης Δημήτριος

8. Παππάς Αναστάσιος

9. Κούτρας Σπυρίδων

10. Μαρινάκης Βικέντιος

11. Σεληνιωτάκης Μιχαήλ

12. Μιχαλόπουλος Αναστάσιος

13. Καρατζάς Αναστάσιος

14. Δαληβίγκας Ιωάννης

15. Τσιώπος Κωνσταντίνος

16. Ζαφείρης Βασίλειος

17. Μπούγιας Πέτρος

18. Κουλκουβίνης Περικλής

Προάχθηκαν οι παρακάτω έξι πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στον βαθμό του αρχιπυράρχου, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2024:

1. Αντωνίου Αντώνιος

2. Καραγκούνης Λεωνίδας

3. Οικονόμου Βασίλειος

4. Βενιός Νικήτας

5. Πρωτοπαπαδάκης Αντώνιος

6. Σάββας Νεκτάριος

Προάχθηκαν οι κάτωθι τρείς πύραρχοι Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του αρχιπυράρχου Ειδικών Καθηκόντων, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Παπαδόπουλος Θωμάς (Τεχνικός)

2. Αντωνακόπουλος Γεώργιος (Χειριστής Εναερίων Μέσων),

3. Μαρασιώνης Νικόλαος (Υγειονομικός Ιατρός)

Προάχθηκαν οι κάτωθι 35 αντιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στον βαθμό του πυράρχου κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Φούκας Στυλιανός

2. Κόλλας Νικόλαος

3. Γερόπουλος Γρηγόριος (Υπ. Γραφείου)

4. Δημητρακούδης Γεώργιος

5. Μπιμπούδης Παναγιώτης

6. Δεληγιάννης Φώτιος

7. Λιάπης Ιωάννης

8. Κώνστας Απόστολος

9. Μπακούρης Κωνσταντίνος

10. Καραγεωργιάδης Μιλτιάδης

11. Ρεγκάς Αργύριος

12. Χρηστίδης Αντώνιος

13. Κραγιόπουλος Δημήτριος

14. Πλατής Ιωάννης

15. Σερέτη Αρχοντία

16. Καμπουρίδης Γκίκας

17. Χριπάτσιος Κωνσταντίνος

18. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης

19. Θεοδοσίου Κωνσταντίνος

20. Βαρδάτσικος Γεώργιος

21. Καπελλαρίδης Σταύρος

22. Νικολέτος Χρήστος

23. Κεχαγιαδάκης Γρηγόριος

24. Λιντέρης Αθανάσιος (Υπ. Γραφείου)

25. Κλεφτάκης Αδαμάντιος (Υπ. Γραφείου)

26. Ντάσιου Ζησούλα

27. Ιερεμίας Νικόλαος

28. Μουτρόπουλος Νικόλαος (Υπ. Γραφείου)

29. Χασάπης Θεοδόσιος (Υπ. Γραφείου)

30. Χρυσικός Χρήστος

31. Γκουβάς Μάρκος (Υπ. Γραφείου)

32. Ταπεινόπουλος Κωνσταντίνος (Υπ. Γραφείου)

33. Σαββανής Αλέξανδρος (Υπ. Γραφείου)

34. Πούλος Κωνσταντίνος

35. Μαυρίδης Αντώνιος-Πρόδρομος

Προάχθηκαν οι κάτωθι επτά αντιπύραρχοι Ειδικών Καθηκόντων στο βαθμό του πυράρχου Ειδικών Καθηκόντων, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Σωτηράκης Εμμανουήλ (Τεχνικός)

2. Προυσαλίδης Γεώργιος (Τεχνικός)

3. Αλευράς Χαράλαμπος (Τεχνικός)

4. Γεροδήμος Κωνσταντίνος (Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

5. Κορομηλάς Γεώργιος (Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

6. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος (Μηχανικός - Τεχνικός Εναερίων Μέσων)

7. Κωσταρόπουλος Αντώνιος (Μηχανικός - Τεχνικός Εναερίων Μέσων)

Προάχθηκαν οι κάτωθι 73 επιπυραγοί Γενικών Καθηκόντων στον βαθμό του αντιπυράρχου, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Ζαμπέτογλου Χρυσοβαλάντης

2. Καρρά Αικατερίνη

3. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης

4. Βινατσέλλα Μαρία

5. Πιλάτου Αγγελική

6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης

7. Κάρμης Ευστάθιος

8. Τσιφρήκα Βασιλική

9. Κορώνη Σοφία

10. Δούλια Έλλη

11. Καλοβρεντής Αριστείδης

12. Μαυρουδόγλου Κρυσταλλία

13. Κυριαζής Νικόλαος

14. Λίλης Λάζαρος

15. Μουρούτης Χρήστος

16. Ανδρεσάκης Μενέλαος

17. Μουμτζής Ευάγγελος

18. Λαθύρης Κωνσταντίνος

19. Μπόμπορης Κωνσταντίνος

20. Φιλάνδρας Μιχαήλ

21. Ματσούκας Φώτιος

22. Ρούκος Αλέξιος

23. Γκουρογιάννης Χαρίσης

24. Αντωνόπουλος Θωμάς

25. Καπετάνιος Κωνσταντίνος

26. Χρυσοπούλου Αγάπη

27. Σταθόπουλος Χρύσανθος

28. Χαλκίδης Χαράλαμπος

29. Χαριτίδης Παντελής

30. Τζώρτζης Ιάκωβος

31. Παπαμίχος Ιωάννης

32. Βραχνός Κωνσταντίνος (Υπ. Γραφείου)

33. Γεωργιάδης Ηλίας

34. Εμμανουηλίδης Σάββας

35. Μπράτος Σεβαστιανός (Υπ. Γραφείου)

36. Ευαγγέλου Νικόλαος

37. Κλωτσοτύρας Βασίλειος

38. Δημουλάκης Δημήτριος

39. Κολοβός Θεόδωρος

40. Χανδρινός Παύλος

41. Αθανασόπουλος Περικλής

42. Δερβένης Σπυρίδων

43. Κατράκος Γεώργιος

44. Συλλιγαρδάκης Ιωάννης

45. Δουλγερίδης Ιορδάνης

46. Ιωαννίδης Αθανάσιος

47. Λίβερης Χρήστος

48. Χαρίτος Γεώργιος

49. Ντασιόπουλος Βασίλειος

50. Καλδέλλης Παναγιώτης

51. Ζιάκας Κωνσταντίνος

52. Τρυφίδης Κωνσταντίνος

53. Τσακίρης Κωνσταντίνος

54. Κωστίδης Δημήτριος

55. Αντωνίου Χρήστος

56. Στριλιγκάς Σταύρος

57. Σπηλιώτης Σωτήριος

58. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος

59. Τρίγκας Χρήστος

60. Ανδριώτης Τζανής

61. Παπαϊωάννου Αλέξανδρος

62. Κουκάκης Εμμανουήλ

63. Μαυρίδης Γρηγόριος

64. Μέλλος Κυριάκος

65. Πουλιάσης Νικόλαος

66. Χριστοβασίλης Αθανάσιος

67. Αφράτης Παναγιώτης

68. Σταφύλης Θεόδωρος

69. Μπανιάς Χαράλαμπος

70. Παρασύρης Ευάγγελος

71. Θελούρα Ευσταθία

72. Μικάλεφ Κωνσταντίνος

73. Ριγανάς Αθανάσιος

Προάχθηκαν οι κάτωθι τέσσερις επιπυραγοί Γενικών Καθηκόντων εκ πυρονόμων στον βαθμό του αντιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων εκ πυρονόμων, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Θεοδωρόπουλος Αργύριος

2. Θωμάκος Ιωάννης

3. Μπάεβ Τόντορ - Ζλάτκοβ

4. Λάππας Ηλίας

Προάχθηκαν οι κάτωθι 23 επιπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων Πλοηγοί Κυβερνήτες στον βαθμό του αντιπυράρχου Ειδικών Καθηκόντων Πλοηγού Κυβερνήτη, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Τζάνης Ευάγγελος

2. Πουλόπουλος Παναγιώτης

3. Μαράτος Γεράσιμος

4. Σανδαλάκης Εμμανουήλ

5. Καλτσής Σεραφείμ

6. Συραναστάσης Γεώργιος-Μιχαήλ

7. Τζιβάνης Δημήτριος

8. Πρωτόπαπας Κωνσταντίνος

9. Παπαρούπας Δημήτριος

10. Σερίφης Θωμάς

11. Λιανός Αντώνιος

12. Χαλάτσης Γεώργιος

13. Κωτσάκης Νικόλαος

14. Κουμαράς Κυριάκος

15. Ζανιός Δημήτριος

16. Μαλάκης Ηλίας

17. Γιαννόπουλος Γεώργιος

18. Καραγεώργης Κωνσταντίνος

19. Γεωργακόπουλος Θεόδωρος

20. Σταματίδης Δημήτριος

21. Διακόζης Αντώνιος

22. Πανανής Δημήτριος

23. Ασίκογλου Αντώνιος

Προάχθηκαν οι κάτωθι 21 επιπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων Πλοηγοί Μηχανικοί στον βαθμό του αντιπυράρχου Ειδικών Καθηκόντων Πλοηγού Μηχανικού, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Χαλάτσης Δημήτριος

2. Ποταμούσης Πέτρος

3. Λύτρας Χρήστος

4. Σουρτζής Κωνσταντίνος

5. Παρασκάκης Στυλιανός

6. Κουλούρης Ιωάννης

7. Παπαναστασόπουλος Χαράλαμπος

8. Ταβλαδάκης Ελευθέριος

9. Κοκκινέας Ελευθέριος

10. Λέφας Ιωάννης

11. Μπασακάλης Ελευθέριος

12. Θανασούρας Γεώργιος

13. Τερζής Ιωάννης

14. Τσερδάνης Γεώργιος

15. Λεβάκης Ανδρέας

16. Μούσχος Βασίλειος

17. Μαρκουλιδάκης Ιωάννης

18. Μπέης Λεωνίδας

19. Γογοδώνης Χρήστος

20. Κατσικαδάκος Κυριάκος

21. Αποστολίδης Μάριος

Προάχθηκαν οι κάτωθι επτά επιπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον βαθμό του αντιπυράρχου Ειδικών Καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων:

1. Γουλιάμου Αθανάσιος

2. Παπακώστας Παναγιώτης

3. Τσακίρογλου Κωνσταντίνος

4. Καϊπάνος Ιωάννης

5. Δασκαλάκη Στυλιανή

6. Λαμπρόπουλος Αναστάσιος

7. Ρόμπου Μαρίνα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

