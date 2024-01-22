Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος θεωρείται ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Ο 50χρονος άνδρας ρωτήθηκε από τον ανακριτή μετά τον εντοπισμό της σορού του 31χρονου Μπάμπη σε βαλτώδη περιοχή, επέμεινε, ωστόσο, στη στάση του, λέγοντας ότι δεν τον σκότωσε εκείνος.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν τον 50χρονο προσωρινά κρατούμενο. O 50χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτόνια με δόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρεοπώλης που θεωρείται βασικός ύποπτος για το έγκλημα, οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μαραθώνια η απολογία του 50χρονου

Μαραθώνια ήταν η απολογία του 50χρονου κατηγορούμενου, που κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς του και δεν ομολόγησε τη δολοφονία. Στο άκουσμα της είδησης για τη σορό του Μπάμπη κατέρρευσε η μητέρα και η αδερφή του.

Ειδικότερα, στις 7 το πρωί και υπό άκρα μυστικότητα, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο 50χρονος κρεοπώλης που κατηγορείται για την δολοφονία του του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια φωνάζοντας «Πού είναι ο Μπάμπης;» ενώ την ίδια στιγμή το δικαστικό μέγαρο είχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ο κρεοπώλης μεταφέρθηκε ξημερώματα στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να απολογηθεί μετά την προθεσμία που είχε πάρει.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο κατηγορούμενος κρεοπώλης συνεχίζει να κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό ενώ στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει και ο 36χρονος φίλος του, του οποίου το κινητό εξέπεμψε στο ίδιο σημείο με του 31χρονου.

Στις έρευνες για τον Μπάμπη που τα ίχνη του χάθηκαν στις 4 Ιανουαρίου συμμετέχει ειδική ομάδα με τρεις σκύλους, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν ανθρώπινα υπολείμματα ακόμη και σε βάθος πολλών μέτρων.

