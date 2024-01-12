Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε έξω από ξενοδοχείο στη Μητροπόλεως, καθώς απλώς περιείχε ρούχα.

Η προηγούμενη είδηση

Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ αυτή την ώρα στη Μητροπόλεως, καθώς εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα έξω από ξενοδοχείο.



Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ και στο σημείο μεταβαίνουν άντρες των ΤΕΕΜ για να πραγματοποιήσουν έλεγχο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.