Την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 25/1 σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα, ανέλαβε, μέσα από ιστοσελίδα του αντιεξουαστικού χώρου, ομάδα που παρουσιάζεται με την ονομασία «Σύμπραξη Εκδίκησης».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή της, η ομάδα προχώρησε στην επίθεση αυτή καθώς «δεν είναι τυχαίο πως η κολεγιά ιδιωτικών κολοσσών, τραπεζιτών και κυβερνήσεων, είναι οι βασικοί κερδισμένοι από τη μόνιμη κρίση που χτυπάει τη χώρα εδώ και χρόνια. Ιδιωτικοποιούν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που ανήκουν στο λαό, ασφαλίζοντας τα χρήματά τους στις τράπεζες με υπέρογκους τόκους, πλουτίζοντας όλο και περισσότερο. Παίζουν πρωταρχικό ρόλο στους πλειστηριασμούς, αρπάζοντας τα σπίτια του κόσμου όσο πιο γρήγορα γίνεται αδιαφορώντας για τους ανθρώπους που εξαιτίας τους υποφέρουν εδώ και χρόνια».

«Ο κομβικός λόγος που επιλέξαμε να επιτεθούμε στη συγκεκριμένη τράπεζα στην οδό 3ων Ιεραρχών 115 στα Πετράλωνα, είναι το εφετείο στις 2/2/2024 του συντρόφου - αναρχικού Τζιώτζη Φώτη, στα πλαίσια της έμπρακτης αλληλεγγύης. Αυτήν η τράπεζα ήταν ο πρώτος οικονομικός στόχος της δράσης του, για να συνεχίσει το συνειδητό δρόμο της παρανομίας που επέλεξε, "σπάζοντας" την άδειά του από τις φυλακές της Λάρισας, μη γυρίζοντας πίσω στην αιχμαλωσία, επιλέγοντας με αξιοπρέπεια να συνεχίσει να βαδίζει στα μονοπάτια της ελευθερίας και του ένοπλου αγώνα» προσθέτουν.

Προειδοποιούν για νέο χτύπημα

Στην ανάρτησή τους προειδοποιούν για νέο χτύπημα, τονίζοντας «θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά όλοι γνωρίζουμε τον άθλιο ρόλο των τραπεζών. Οπότε θα επανέλθουμε στο θέμα μετά το επόμενό μας χτύπημα».

«Τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο, δικαστές, εισαγγελείς, μπάτσοι που πηγαινοφέρνουν με χαρά τους κρατούμενους στα δικαστήρια, να θυμάστε ότι κανείς δεν είναι μόνος του» σημειώνουν στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

