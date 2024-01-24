Μεσολόγγι: Στα χέρια των Αρχών τετράδιο με τις οικονομικές συναλλαγές του 31χρονου Μπάμπη

Συνεχίζονται οι έρευνες στο Μεσολόγγι για την υπόθεση δολοφονίας του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου με τις Αρχές να επικεντρώνουν τώρα στον εντοπισμου του φονικού όπλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν επίσης σε ένα μπλοκάκι που παρέδωσε η μητέρα του άτυχου 31χρονου στις Αρχές, που περιέχει ονόματα ατόμων που φαίνεται ότι του χρωστούσαν χρήματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το μπλοκάκι με τα ονόματα

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Στρατουλάκος, έμπειρος αστυνομικός επισήμανε ότι το συγκεκριμένο τετράδιο αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την πορεία των ερευνών καθώς υπαρχουν ονόματα κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας στα οποία ο 31χρονος είχε δανείσει χρήματα ενώ παράλληλα είναι σημειωμένα και τα ποσά που του έχουν επιστραφεί. Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία αυτά ενώ ερευνούν παράλληλα και το παρελθόν ορισμένων ατόμων που είναι γραμμένα.

Μια φορά και από κοντά πυροβολήθηκε ο Μπάμπης

Οι Αρχές «χτενίζουν» την βαλτώδη περιοχή στον κάμπο του Ευηνοχωρίου προκειμένου να εντοπίσουν το κυνηγετικό όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 31χρονος, ένα δεκάβολο μονόκαννο που χρησιμοποιείται στο κυνήγι αγριογούρουνου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα πυροβολήθηκε μια φορά και από κοντινή απόσταση και δέχτηκε τα σκάγια του όπλου από μπροστά και ψηλά.

Στο σημείο έχει ήδη εντοπιστεί τμήμα από το φυσίγγιο το οποίο προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα. Οι Αρχές θα εξετάσουν αν το φυσίγγιο συνδέεται με κάποιο από τα δύο κυνηγετικά όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου για τη δολοφονία. Το ένα από τα δύο ήταν δηλωμένο στο όνομα του κρεοπώλη, ενώ το δεύτερο φαίνεται να συνδέεται με ένα από τα ονόματα που ήταν γραμμένα σε τετράδιο που είχε στη κατοχή του το θύμα.

Καταγγελίες κατοίκων για αρχαιοκαπηλία

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί εξετάζουν ξανά υλικό από κάμερες της περιοχής κοντά στο σημείο της εξαφάνισης, για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ύποπτες κινήσεις που δεν είχαν γίνει αντιληπτές, καθώς φαίνεται να υπάρχουν καταγγελίες για δράση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας.

Οι έρευνες στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

