Θρίλερ με τον απανθρακωμένο άνδρα στο Μενίδι - Τι εξετάζουν οι αρχές

Η 42χρονη σύζυγος του θύματος δύο ώρες πριν το τραγικό συμβάν τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία

απανθρακωμένος άνδρας Μενίδι

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την απανθρακωμένη σορό άνδρα -που φέρεται να ανήκει σε 44χρονο Τούρκο - που βρέθηκε χθες σε όχημα στο Μενίδι.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ λίγο μετά τις 9.30 ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα στην συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Αγίων Ταξιαρχών. Κατά την διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, όπου επιχείρησαν τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες, εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός στη θέση του οδηγού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το καμμένο αμάξι αναγνωρίστηκε από την επίσης τουρκικής καταγωγής 42χρονη σύζυγο του θύματος, η οποία δύο ώρες πριν το τραγικό συμβάν μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών όπoυ τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων dna για να ταυτοποιηθεί και επίσημα η σορός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μενίδι σορός απανθρακωμένος αυτοκίνητο
