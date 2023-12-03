Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την απανθρακωμένη σορό άνδρα -που φέρεται να ανήκει σε 44χρονο Τούρκο - που βρέθηκε χθες σε όχημα στο Μενίδι.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ λίγο μετά τις 9.30 ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα στην συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Αγίων Ταξιαρχών. Κατά την διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, όπου επιχείρησαν τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες, εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός στη θέση του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το καμμένο αμάξι αναγνωρίστηκε από την επίσης τουρκικής καταγωγής 42χρονη σύζυγο του θύματος, η οποία δύο ώρες πριν το τραγικό συμβάν μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών όπoυ τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων dna για να ταυτοποιηθεί και επίσημα η σορός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

