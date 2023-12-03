Συλλαλητήριο με τρακτέρ και μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής στον Τύρναβο οι Αγροτικοί Σύλλογοι του Δήμου Τυρνάβου και η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων, υλοποιώντας σχετική απόφαση και με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν από τον περονόσπορο παραγωγοί αμπελοοινικών προϊόντων.

«Ο περονόσπορος μείωσε την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, σημειώνοντας την ανάγκη αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, άμεσα και δίκαια, απ’ όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους, χωρίς εξαιρέσεις και σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Ο κ. Μαρούδας τόνισε πως ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές της χώρας, υπενθυμίζοντας πως συλλογικές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν στην Πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας (10/12), και προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις και για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, στις 13 Δεκεμβρίου.

Στο πλευρό των Τυρναβιτών αγροτών βρέθηκαν και συνάδελφοί τους της Ελασσόνας, με τον πρόεδρο του ΑΣ Γεράνειας Ελασσόνας, Γιάννη Παπαδημητρίου, να υπογραμμίζει πως και η επαρχία Ελασσόνας αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση για την ανάδειξη των προβλημάτων και την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων για την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. «Πρόκειται για ένα δυναμικό συλλαλητήριο, καθώς η αμπελοκαλλιέργεια στον Τύρναβο χάθηκε εξαιτίας του περονόσπορου.

Πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης», σχολίασε ο πρόεδρος του ΑΣ Τυρνάβου και νέος δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, ενώ παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του ΑΣ Δαμασίου, Ντίνος Μουσιάρης, ανέφερε πως στόχος των αγροτών της σεισμόπληκτης περιοχής είναι να μείνουν στον τόπο τους και να διεκδικήσουν το να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους.

«Οι καλλιέργειές μας έπαθαν μεγάλες ζημιές. Δεν μας παίρνει άλλο να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Δυναμώσουμε τη φωνή μας και στέλνουμε ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, απαιτώντας να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε», κατέληξαν οι αγρότες.

Πηγή: skai.gr

