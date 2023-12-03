Τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 -νωρίτερα από ποτέ- θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής αδείας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν από τη ΔΥΠΑ με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αναλυτικά θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 160 εκατ. ευρώ σε 346.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας, δώρο Χριστουγέννων και λοιπών επιδομάτων

- 22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

- 6 εκατ. ευρώ σε 23.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ

Κατά την περίοδο 4 έως 8 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 222.888.557 ευρώ σε 404.692 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Αναλυτικά

· Από τις 4 έως 8 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 22,5 εκατ. ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

· Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 12.388.557 ευρώ σε 28.162 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)





Πηγή: skai.gr

