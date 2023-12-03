Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συστηματικούς τροχονομικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ελέγχους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και βεβαίωσαν συνολικά 317 παραβάσεις εκ των οποίων 198 για παράνομη στάθμευση, 34 παραβάσεις για θορύβους, 11 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και 74 λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ημαθίας, βραδινές ώρες χθες, παρείχαν συνδρομή πραγματοποιώντας ελέγχους οχημάτων, όπου διαπίστωσαν συνολικά 99 παραβάσεις που αφορούσαν σε παράνομη στάθμευση και μία σε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

