Θύμα άγριας επίθεσης από αγνώστους έπεσε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας αστυνομικός, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 1:15 το μεσημέρι έξω από το 5ο γυμνάσιο Αχαρνών. Ο 49χρονος αστυνομικός βρισκόταν έξω από το σχολείο περιμένοντας το παιδί του να σχολάσει, όταν σταμάτησε ένα αυτοκίνητο από το οποίο αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, πιθανότατα Ρομά, και του επιτέθηκαν με πέτρα στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο πρόσωπο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.