Βουλγαρία: Αγνοείται Έλληνας μετά από χιονοστιβάδα στο Μπόροβετς - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στην αποστολή συμμετέχουν δέκα διασώστες, τέσσερα σκυλιά και εθελοντές

Rila mountain in Bulgaria, Maliovica

Οι ορεινοί διασώστες αναζητούν έναν άνδρα μετά από χιονοστιβάδα στο Μπόροβετς, στο βουνό Ρίλα, δήλωσε στο BTA τη Δευτέρα η Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης (MRS). Στην αποστολή συμμετέχουν δέκα διασώστες, τέσσερα σκυλιά και εθελοντές.

Η αναφορά του αγνοούμενου Έλληνα υπηκόου, μέλος ομάδας snowboard, ελήφθη στις 2 μ.μ.

Ο κίνδυνος χιονοστιβάδων έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών, ανέφερε το MRS.

Πηγή: skai.gr

