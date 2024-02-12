Οι ορεινοί διασώστες αναζητούν έναν άνδρα μετά από χιονοστιβάδα στο Μπόροβετς, στο βουνό Ρίλα, δήλωσε στο BTA τη Δευτέρα η Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης (MRS). Στην αποστολή συμμετέχουν δέκα διασώστες, τέσσερα σκυλιά και εθελοντές.

Η αναφορά του αγνοούμενου Έλληνα υπηκόου, μέλος ομάδας snowboard, ελήφθη στις 2 μ.μ.

Ο κίνδυνος χιονοστιβάδων έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών, ανέφερε το MRS.

Πηγή: skai.gr

